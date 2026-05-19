O presidente Lula (PT) fez agenda em São Paulo ao lado do ministro Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), depois de dizer a interlocutores que avalia reapresentar o nome dele ao Senado como indicado ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Messias interrompeu as férias para participar, ao lado do petista, de um evento em São Paulo no qual foi anunciado um pacote de medidas para motoristas e entregadores por aplicativo.

Além de Messias, Lula estava com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Rogério Ceron (interino da Fazenda), George Santoro (Transportes), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Paulo Pereira (Empreendedorismo), Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social).