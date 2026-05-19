O TCU (Tribunal de Contas da União) ampliou as cobranças sobre a conclusão da linha de ligação do trem com o aeroporto de Guarulhos, obra que está atrasada em mais de dois anos. A operação atual ocorre de maneira parcial, das 16h à meia-noite e com capacidade reduzida de passageiros.

Em decisão aprovada nesta terça-feira (19), o plenário da corte acompanhou o voto do ministro relator Bruno Dantas, determinando que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) retire o projeto do contrato da concessionária GRU Airport, caso o sistema não esteja totalmente concluído, certificado e operando até o dia 30 de setembro.

O TCU não pode, sozinho, extinguir ou romper diretamente o contrato de concessão, porque essa competência é da Anac, que é a agência responsável pela regulação do setor. O que o tribunal pode fazer, no entanto, é determinar que a agência cumpra as cláusulas previstas no próprio contrato diante de um quadro grave de inadimplência.