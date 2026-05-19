Homens armados invadiram uma casa na noite desta segunda-feira (18) e fizeram moradores reféns na região de Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo.

Um comerciante foi abordado quando chegava em casa por volta das 22h. Vizinhos, no entanto, teriam suspeitado da movimentação na residência e acionado a Polícia Militar.

Enquanto isso, os suspeitos ameaçavam a família. "Começaram a falar 'se não trazerem dinheiro e joias, eu vou matar um aqui'. Eles me bateram, me deram coronhada. Umas três, quatro coronhadas em mim", contou o homem, sem se identificar, à TV Globo.