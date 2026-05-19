Lara Gabriela e Maria Eduarda morreram no mesmo dia após se conhecerem durante o tratamento contra a leucemia em Rondônia.

Duas amigas unidas pelo tratamento contra a leucemia morreram com cerca de uma hora de diferença. Lara Gabriela Noé Diniz Vlaxio, 17, e Maria Eduarda Ramos, a Duda, 19, enfrentavam a doença no Hospital do Amor, na cidade de Porto Velho, e criaram um laço em meio a exames, internações e sessões de quimioterapia.

Lara sofreu seis paradas cardíacas na manhã de segunda-feira (11). A jovem estava intubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica e não resistiu às complicações da doença após tratar uma leucemia por vários anos. Ela estava internada desde o fim de abril.