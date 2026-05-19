19 de maio de 2026
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DOSIMETRIA

Governo pede derrubada da lei que reduziria pena de Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Jair Messias Bolsonaro/Facebook
A manifestação foi enviada nessa segunda-feira (18) em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A manifestação foi enviada nessa segunda-feira (18) em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Advocacia-Geral da União defendeu no Supremo Tribunal Federal a suspensão e a declaração de inconstitucionalidade da Lei da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Leia também: Bolsonaristas atacam mas Congresso espera validação de dosimetria

A manifestação foi enviada nessa segunda-feira (18) em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A norma foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após o Congresso derrubar veto presidencial ao texto.

Segundo a AGU, a lei apresenta falhas no processo legislativo e promove redução desproporcional de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito. O parecer também aponta risco de interferência em investigações e julgamentos em andamento.

O caso é analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que já suspendeu os efeitos da norma em decisão liminar. O tema ainda será julgado pelo plenário da Corte.

A manifestação da AGU foi apresentada em uma ação movida pela Associação Brasileira de Imprensa, que questiona a validade da lei.

Com informações do g1.

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