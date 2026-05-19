A Advocacia-Geral da União defendeu no Supremo Tribunal Federal a suspensão e a declaração de inconstitucionalidade da Lei da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

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A manifestação foi enviada nessa segunda-feira (18) em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.