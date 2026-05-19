19 de maio de 2026
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Suspeito de tentar matar filha de 1 mês morre em abordagem da PM

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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De acordo com a corporação, Claudinei tinha mais de 20 passagens policiais, incluindo registros por roubo, ameaça e estupro.
De acordo com a corporação, Claudinei tinha mais de 20 passagens policiais, incluindo registros por roubo, ameaça e estupro.

Claudinei Rudek, de 35 anos, investigado por tentar matar a própria filha quando ela tinha um mês de vida, morreu durante abordagem da Polícia Militar do Paraná no bairro Capão Raso, em Curitiba (PR). Imagens de câmera de segurança registraram a ação daquele 12 de maio.

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Segundo a PM, o homem estava em um Fiat Palio com alerta de roubo e tentou pegar uma arma dentro do veículo durante a abordagem. Nas imagens, os policiais aparecem conversando com o suspeito antes dos disparos.

Um revólver calibre .38 com numeração raspada foi apreendido no local.

De acordo com a corporação, Claudinei tinha mais de 20 passagens policiais, incluindo registros por roubo, ameaça e estupro.

A mulher que estava com ele foi encaminhada à Central de Flagrantes e relatou à polícia que foi ameaçada e obrigada a participar de assaltos.

A Polícia Militar informou que abriu procedimento interno para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Com informações da Ric RECORD e Banda B.

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