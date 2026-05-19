Claudinei Rudek, de 35 anos, investigado por tentar matar a própria filha quando ela tinha um mês de vida, morreu durante abordagem da Polícia Militar do Paraná no bairro Capão Raso, em Curitiba (PR). Imagens de câmera de segurança registraram a ação daquele 12 de maio.

Segundo a PM, o homem estava em um Fiat Palio com alerta de roubo e tentou pegar uma arma dentro do veículo durante a abordagem. Nas imagens, os policiais aparecem conversando com o suspeito antes dos disparos.

Um revólver calibre .38 com numeração raspada foi apreendido no local.