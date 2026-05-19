O pipoqueiro Adriano da Silva, de Divinópolis (MG), ganhou repercussão nas redes sociais após devolver R$ 270 recebidos por engano em um Pix.
O valor foi transferido por uma médica da cidade após a compra de três pipocas. Sem perceber, ela enviou R$ 300 em vez de R$ 30.
Adriano contou que só notou o erro no fim do dia, ao conferir as movimentações bancárias. Com ajuda da filha, ele devolveu a diferença à cliente.
A médica relatou o caso nas redes sociais e afirmou que percebeu o estorno antes mesmo de entrar em contato com o vendedor. A publicação repercutiu entre moradores da cidade, que elogiaram a atitude do trabalhador.
Adriano vende pipoca desde 2019 na porta de escolas do bairro Sidil. Antes disso, também trabalhou vendendo algodão-doce e como catador de materiais recicláveis.
Com informações do g1.