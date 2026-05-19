O pipoqueiro Adriano da Silva, de Divinópolis (MG), ganhou repercussão nas redes sociais após devolver R$ 270 recebidos por engano em um Pix.

O valor foi transferido por uma médica da cidade após a compra de três pipocas. Sem perceber, ela enviou R$ 300 em vez de R$ 30.

Adriano contou que só notou o erro no fim do dia, ao conferir as movimentações bancárias. Com ajuda da filha, ele devolveu a diferença à cliente.