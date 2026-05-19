A técnica de enfermagem Aldenize Ferreira da Silva descobriu que aparece registrada como “presidente da República” na sua Carteira de Trabalho Digital ao procurar emprego em Jaboatão dos Guararapes (PE).

Segundo o cadastro, o vínculo começou em março de 2002 e está ligado à prefeitura do município. O registro indica salário inicial de R$ 201,60 e situação ainda em aberto após 24 anos.

Aldenize contou que descobriu o problema durante atendimento na Agência do Trabalhador. Ela afirmou que trabalhou para a prefeitura entre 2000 e 2002 como merendeira e auxiliar de serviços gerais em uma escola da zona rural, mas disse que nunca teve a carteira assinada no período.