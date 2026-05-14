Um inquérito foi instaurado no 93º Distrito Policial para investigar os estudantes que invadiram a reitoria da USP (Universidade de São Paulo) durante três dias, na última semana. O prédio foi esvaziado após ação da Polícia Militar, na madrugada de domingo (11), com uso de gás lacrimogêneo e formação de um "corredor polonês" para golpes de cacetete.

O caso foi classificado como dano ao patrimônio público, crime previsto no Artigo 163 do Código Penal, com pena de 6 meses a 3 anos de detenção e multa.

Durante a desocupação, os agentes apreendem diversos itens pessoais dos alunos. Dentre eles, eletrônicos (notebooks, celulares, etc.).