Os Estados Unidos monitoram 41 pessoas por possível exposição ao hantavírus após o surto registrado a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (14) pelo CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) do país.

Inicialmente os EUA monitoravam 18 passageiros repatriados. Na segunda-feira (11), autoridades do país disseram que 17 cidadãos americanos e um britânico com dupla nacionalidade haviam sido levados das Ilhas Canárias, na Espanha, para os EUA, após a identificação do surto.

O aumento do número de pessoas monitoradas se deve à necessidade de rastrear contatos indiretos ligados ao surto. Segundo o CDC, estados como Geórgia, Texas, Arizona, Califórnia, Virgínia e Nova Jersey acompanham pessoas que desembarcaram anteriormente do navio na costa africana ou que podem ter sido expostas ao vírus durante deslocamentos.