O funkeiro Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, foi solto, nesta quinta-feira (14), após decisão da Justiça Federal que concedeu habeas corpus e substituiu a prisão por medidas cautelares. Nas redes sociais, ele comemorou a soltura e, mais uma vez, negou envolvimento com crimes.

"Não sou bandido, não sou faccionado, só quero cuidar da minha família e cantar funk", disse ele, em postagem nas redes sociais. "Ontem estava em uma cela, chorando, com saudade da minha família, de fazer show, e com saudades dos meus fãs."

O artista estava preso preventivamente desde o dia 15 de abril, por suspeita de envolvimento em um suposto esquema sob investigação da PF (Polícia Federal). O grupo liderado por Ryan, segundo a investigação, é apontado como responsável pela lavagem de R$ 1,6 bilhão ligado a apostas e rifas ilegais.