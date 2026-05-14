14 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PROJETO DE LEI

Porchat pode virar 'persona non grata' no Rio de Janeiro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nessa quarta-feira (13) o projeto que declara o humorista Fábio Porchat “persona non grata” no estado do Rio de Janeiro. A proposta segue agora para votação no plenário.

Leia também: Fábio Porchat aciona Justiça ao ser acusado de fraude na Rouanet

O texto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Amorim, do PL, motivado pelas esquetes do comediante que envolvem temas religiosos e pelo vídeo em que o ator simula telefonema para a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar do nome pomposo, a expressão “persona non grata” tem efeito mais simbólico do que prático neste caso. No meio diplomático, o termo é usado quando um país informa oficialmente que determinado representante estrangeiro não é bem-vindo.

Na prática, não significa que Porchat será expulso do Rio, impedido de circular pela praia ou proibido de pedir um mate em Copacabana. Carioca, o apresentador pode continuar morando normalmente no estado enquanto o projeto tramita.

Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários