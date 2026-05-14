A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou nessa quarta-feira (13) o projeto que declara o humorista Fábio Porchat “persona non grata” no estado do Rio de Janeiro. A proposta segue agora para votação no plenário.

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O texto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Amorim, do PL, motivado pelas esquetes do comediante que envolvem temas religiosos e pelo vídeo em que o ator simula telefonema para a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro.