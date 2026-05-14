A Polícia Federal investiga se recursos doados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro foram desviados para financiar despesas e ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
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Segundo a apuração, investigadores analisam se o dinheiro também foi usado em articulações de lobby contra autoridades brasileiras junto ao governo de Donald Trump.
Uma das linhas da investigação verifica possível relação dos recursos com medidas adotadas contra o Brasil, como sanções, revogação de vistos e aplicação da Lei Magnitsky a autoridades brasileiras.
Eduardo Bolsonaro é réu em um inquérito no Supremo Tribunal Federal que apura sua atuação nos Estados Unidos em busca de sanções contra ministros do governo federal e do STF. O caso é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes.
Reportagem do Intercept Brasil revelou mensagens e um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro cobra apoio financeiro de Vorcaro ao filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, o contrato de patrocínio previa R$ 134 milhões, dos quais R$ 61 milhões foram pagos entre fevereiro e maio de 2025.
Parte dos valores, segundo a investigação, foi transferida para o fundo “Havengate Development Fund LP”, sediado no Texas e ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.
A PF também apura o fato de a produtora responsável pelo filme e o deputado Mário Frias negarem o recebimento de recursos de Vorcaro.
Com informações do Metrópoles