A Polícia Federal investiga se recursos doados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro foram desviados para financiar despesas e ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

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Segundo a apuração, investigadores analisam se o dinheiro também foi usado em articulações de lobby contra autoridades brasileiras junto ao governo de Donald Trump.