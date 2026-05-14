Mulheres com câncer de mama poderão realizar pelo SUS (Sistema Único de Saúde) o teste genético que identifica mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 e indica predisposição hereditária aumentada à doença. A medida consta em portaria publicada nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial da União.

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O teste ganhou popularidade em 2013 após a atriz americana Angelina Jolie descobrir ser portadora da mutação no BRCA1 e realizar uma mastectomia preventiva. A mãe e a tia da artista de Hollywood haviam morrido em decorrência do câncer.