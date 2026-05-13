É campeão! O Juventus venceu a Ferroviária por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, e conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. É a terceira vez que o clube do bairro da Mooca, em São Paulo, chega ao posto mais alto da competição estadual.

O Moleque Travesso abriu o placar logo no início do jogo. Aos quatro minutos, Elkin Muñoz cobrou falta na entrada da área com perfeição, por cima da barreira, e surpreendeu o goleiro Denis Júnior. O gol do equatoriano colocou o Juventus em vantagem na decisão, depois de um 0 a 0 na ida, na Rua Javari.

A Ferroviária chegou ao empate, mas o time da Mooca reagiu nos acréscimos. Em casa, o time de Araraquara se lançou ao ataque no segundo tempo e foi premiado aos 35 minutos: Albano cobrou escanteio por baixo, e Vitor Barreto concluiu de primeira para o fundo das redes. Aos 47, no entanto, quando o jogo já se encaminhava para os pênaltis, os visitantes chegaram ao gol do título com o zagueiro Thomás Kayck, de cabeça, após cruzamento preciso pela esquerda.