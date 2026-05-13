O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil logo no primeiro confronto de que participou na edição 2026. Após uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Morumbi, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo.

O resultado amplia a crise no clube tricolor e a pressão sobre o técnico Roger Machado. Após a derrota por 3 a 2 para o rival Corinthians, no último domingo (11), vazou um áudio no qual o presidente Harry Massis Júnior dizia que não demitia o treinador por falta de dinheiro para pagar a multa rescisória e contratar um substituto.

O time, então, acumulou seu quinto jogo seguido sem vitória. O placar estava zerado até o fim do primeiro tempo, algo que favorecia a formação paulista. Aí, Ferreirinha, que tinha acabado de substituir o lesionado Luciano, acertou o zagueiro Rodrigo Sam pelas costas e recebeu o cartão vermelho.