Os estudantes grevistas da USP (Universidade de São Paulo) protestaram, nesta quarta (13), na avenida Paulista, contra o fim das mesas de negociação com a reitoria, que segundo eles, foram encerradas de forma unilateral.

Eles pedem melhores condições de permanência na graduação, com aumento no valor das bolsas integrais do Programa de Apoio à Formação e Permanência Estudantil (Papfe) de R$ 885 para cerca de R$ 1.804 (salário-mínimo paulista), e investimento na qualidade dos serviços oferecidos nos restaurantes universitários.

Procurada pela reportagem, a USP informou, via email, que não se pronuncia sobre protestos. A instituição, por outro lado, publicou em seu site que instituiu a Comissão de Moderação e Diálogo Institucional para novo ciclo de interlocução com a representação estudantil.