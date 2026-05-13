A Justiça do Rio de Janeiro revogou nesta quarta-feira (13) a prisão do influenciador Luan Lennon, que havia sido detido sob suspeita de forjar um furto de celular na capital fluminense para produzir vídeos para as redes sociais.

A decisão também vale para os dois homens apontados como integrantes da equipe do influenciador, Enzo Raphael Ferreira e Gabriel Henrique Helmold Batista.

Os três haviam sido detidos em flagrante na última quinta (7) por suspeita de denunciação caluniosa e a prisão deles foi convertida em preventiva (sem prazo) no sábado (9). O influenciador foi levado ao presídio José Frederico Marques, localizado em Benfica, na zona norte do Rio.