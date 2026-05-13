Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Eduardo e Carlos Bolsonaro atacaram nesta quarta-feira (13) o pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo), depois de o ex-governador de Minas Gerais classificar como "imperdoável" a negociação do senador Flávio Bolsonaro (PL) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Em publicação em rede social, Eduardo afirmou que Zema fez "acusação sem fundamentos" e o ironizou ao chamá-lo de "potencial vice".

"Não sequer ouviu o outro lado, bastou um par de horas para a 'união da direita', o 'potencial vice' se aproveita e larga esta acusação sem fundamentos", escreveu o ex-deputado mencionando o perfil do ex-governador, que já foi cotado à vice-presidência na chapa de Flávio.