A Go Up Entertainment, produtora do filme "Dark Horse" ("O Azarão", em tradução literal), sobre a história de Jair Bolsonaro (PL), negou o recebimento de repasses de verba do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o projeto.

Segundo Karina Ferreira da Gama, sócia-administradora da empresa, a produtora só tem investimentos estrangeiros, sem ligação com o banqueiro. A fala se dá apesar de admissão do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de que pediu aportes para o filme.

Segundo Gama, a fala de Flávio pode ter sido uma tentativa pessoal de buscar recursos para o projeto do pai, mas não reflete qualquer verba ou sequer tratativa inicial com Vorcaro ou pessoas próximas ao ex-banqueiro.