Brasileiro supera a 'rica' Premier League e lidera pré-lista
O Campeonato Brasileiro é a liga nacional que possui mais jogadores na pré-lista de 55 nomes de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.
O Campeonato Brasileiro tem 20 atletas na pré-lista do italiano. Os clubes que mais possuem representantes são Flamengo (7) e Cruzeiro (5). Também aparecem na relação Botafogo (2), Bahia (1), Corinthians (1), Palmeiras (1), Grêmio (1), Santos (1) e Vasco (1).
Atrás da liga brasileira vem o Campeonato Inglês, com 16 jogadores. Os atletas brasileiros se consolidaram na Premier League, e o número de nomes do Brasil na Inglaterra só vem crescendo. O poder financeiro da liga inglesa, a mais rica do mundo, também permite a alta presença dos craques brasileiros.
A quantia da Premier League podia ser maior. Estêvão, que joga no Chelsea, tinha presença praticamente garantida na Copa. No entanto, uma lesão na coxa o tirou do Mundial.
Em terceiro lugar aparece o Campeonato Espanhol, com cinco nomes. Vini Jr, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona, são jogadores de confiança de Ancelotti e estarão na Copa. Os outros nomes que jogam na Espanha, entretanto, quase não tiveram espaço neste ciclo: Vitor Reis (Girona), Natan e Antony (Betis).
O total de representantes da Espanha também poderia ser maior. Rodrygo e Éder Militão, do Real Madrid, se lesionaram e ficarão de fora.
Entre as cinco grandes ligas da Europa, apenas a Alemanha não possui nenhum representante. A Itália aparece com quatro nomes, enquanto a França possui três.
Nos campeonatos fora do grande centro do futebol, a Arábia Saudita lidera, com três jogadores. Logo depois vem Rússia (2), Turquia (1) e Portugal (1).
Em busca de espaço com Ancelotti
Dos 55 nomes do Brasileirão na pré-lista, seis nunca pisaram em campo sob o comando do italiano. Luciano Juba e Léo Ortiz até chegaram a ser convocados, mas não saíram do banco de reservas. Já Weverton, Matheus Pereira, Pedro e Neymar buscam a primeira convocação com Ancelotti logo na Copa.
Entre os possíveis convocados para o Mundial, 20 deles estiveram na Copa de 2022, no Qatar. São eles: Alisson, Ederson, Weverton, Danilo, Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva, Bremer, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Neymar, Vini Jr, Antony, Raphinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.
Veja os 55 nomes na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo
Goleiros
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)
John (Nottingham Forest)
Weverton (Grêmio)
Laterais-direitos
Danilo (Flamengo)
Paulo Henrique (Vasco)
Vitinho (Botafogo)
Wesley (Roma)
Laterais-esquerdos
Alex Sandro (Flamengo)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Douglas Santos (Zenit)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Luciano Juba (Bahia)
Zagueiros
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Bremer (Juventus)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Marquinhos (PSG)
Natan (Betis)
Thiago Silva (Porto)
Vitor Reis (Girona)
Meio-campistas
Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo Santos (Botafogo)
Ederson (Atalanta)
Fabinho (Al-Ittihad)
Gerson (Cruzeiro)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
Antony (Betis)
Endrick (Lyon)
Gabriel Jesus (Arsenal)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Igor Thiago (Brentford)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Richarlison (Tottenham)
Rayan (Bournemouth)
Samuel Lino (Flamengo)
Savinho (Manchester City)
Vini Jr (Real Madrid)