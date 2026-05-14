O prefeito de Curitiba (PR), Eduardo Pimentel, publicou um vídeo nas redes sociais em que aborda pessoas em situação de rua em diferentes pontos da capital paranaense. Durante uma das conversas, ele afirmou: “se quer ficar em Curitiba tem que trabalhar”.

Na gravação, um homem de 49 anos, natural de Rondônia, contou que vive há cerca de dois meses nas ruas de Curitiba e que utilizou recursos do Bolsa Família para comprar a barraca onde estava morando. Segundo ele, a passagem de volta para o estado de origem já havia sido providenciada.

O prefeito afirmou que a prefeitura continuará acolhimento e assistência social, mas reforçou ações de fiscalização e ordenamento urbano.