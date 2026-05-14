O prefeito de Curitiba (PR), Eduardo Pimentel, publicou um vídeo nas redes sociais em que aborda pessoas em situação de rua em diferentes pontos da capital paranaense. Durante uma das conversas, ele afirmou: “se quer ficar em Curitiba tem que trabalhar”.
Na gravação, um homem de 49 anos, natural de Rondônia, contou que vive há cerca de dois meses nas ruas de Curitiba e que utilizou recursos do Bolsa Família para comprar a barraca onde estava morando. Segundo ele, a passagem de volta para o estado de origem já havia sido providenciada.
O prefeito afirmou que a prefeitura continuará acolhimento e assistência social, mas reforçou ações de fiscalização e ordenamento urbano.
“Quem aceita acolhimento vai passar por acolhimento, quem não quer tem que andar. Nós queremos trabalhar para dar oportunidade para quem quer produzir aqui. Quem não quer, tem que ir embora da cidade, porque aqui é uma cidade de oportunidades”, declarou.
Segundo dados divulgados pela prefeitura, Curitiba registrou 115 internamentos ligados às ações de acolhimento social em 2026. Desse total, 78 foram involuntários, 35 voluntários e dois compulsórios.
Na publicação, Eduardo Pimentel também escreveu: “Rua não é moradia! Estamos enfrentando esse problema com coragem, responsabilidade e dentro da lei. Curitiba vai continuar oferecendo acolhimento, tratamento e oportunidade para quem quer recomeçar. Mas a população também quer uma cidade organizada, segura e cuidada. E é isso que estamos fazendo todos os dias.”
Com informações do Massa News.