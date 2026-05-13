Uma mulher de 26 anos foi presa na noite desta segunda-feira (12) suspeita de agredir duas funcionárias de um spa, no bairro de Icaraí, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

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Mulher agrediu as funcionárias do local após ter atendimento recusado. Ela ganhou de presente do namorado um serviço no local, mas ao chegar no estabelecimento foi informada de que o procedimento não estava autorizado. As informações são da Segurança Presente, programa da Polícia Militar do Rio.