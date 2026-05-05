A mulher flagrada dando tapa no rosto de uma atendente do McDonald’s, em Brasília, na madrugada de sexta-feira (1º), é funcionária da ONU (Organização das Nações Unidas). O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc) afastou-a após a repercussão do caso.
Relembre o caso: Atendente leva tapa de mulher por causa de ingrediente de lanche
Em nota, o órgão informou que adotou medidas imediatas e encaminhou o episódio ao Escritório de Serviços de Supervisão Interna (OIOS).
“Nenhuma forma de violência é tolerada e o UNODC reitera que todo o pessoal tem a obrigação de cumprir com as regras e regulamentos da ONU abstendo-se de qualquer comportamento que contrarie os valores de respeito, integridade, responsabilidade e ética que orientam o sistema das Nações Unidas”, afirmou o Escritório em nota ao portal Metrópoles.
À polícia, a mulher disse que foi desrespeitada após pedir que retirasse a cebola do sanduíche. Ela relatou ter alergia ao ingrediente. Já a vítima afirmou que, após a troca do lanche, a cliente exigiu pedido de perdão e, diante da recusa, desferiu dois tapas.
A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e a suspeita foi liberada após prestar esclarecimentos. O caso segue no Judiciário.
O McDonald’s informou que acionou as autoridades e presta apoio à funcionária. “A empresa repudia veementemente qualquer forma de violência e reforça seu compromisso inegociável com a promoção de um ambiente seguro e respeitoso para todos”, declarou.
Com informações do Metrópoles.