A mulher flagrada dando tapa no rosto de uma atendente do McDonald’s, em Brasília, na madrugada de sexta-feira (1º), é funcionária da ONU (Organização das Nações Unidas). O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc) afastou-a após a repercussão do caso.

Relembre o caso: Atendente leva tapa de mulher por causa de ingrediente de lanche

Em nota, o órgão informou que adotou medidas imediatas e encaminhou o episódio ao Escritório de Serviços de Supervisão Interna (OIOS).