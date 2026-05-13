Um caminhão carregado com insumos farmacêuticos e canetas emagrecedoras foi atacado por criminosos na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (13).

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O crime foi praticado por volta de 00h, na avenida Domingos de Souza Marques, na Vila Jaguara. Houve troca de tiros entre os assaltantes e a equipe de vigilantes que escoltava o caminhão