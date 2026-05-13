Roubo de canetas emagrecedoras tem tiros e até sequestro de refém
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Um caminhão carregado com insumos farmacêuticos e canetas emagrecedoras foi atacado por criminosos na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (13).
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O crime foi praticado por volta de 00h, na avenida Domingos de Souza Marques, na Vila Jaguara. Houve troca de tiros entre os assaltantes e a equipe de vigilantes que escoltava o caminhão
De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ao menos um dos vigilantes foi baleado. O motorista do caminhão foi levado como refém e ainda não foi localizado, diz a corporação.
O caminhão foi arrombado com um pé de cabra e as caixas com produtos foram abertas. Os ladrões fugiram levando medicamentos, mas parte da carga ficou espalhada na via.
O veículo que escoltava o caminhão ficou com diversas marcas de tiros, na frente e na lateral. Os criminosos também roubaram as armas que estavam com os seguranças.
Ninguém foi preso até o momento.
A reportagem entrou em contato com a empresa Engefort, responsável pela escolta, e foi informada de que os gerentes estão em reunião com o setor jurídico e devem divulgar uma nota, posteriormente, sobre o caso.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi procurada, mas não houve resposta até a publicação deste texto.