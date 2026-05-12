12 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
LOTERIA

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 mi

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

  • Os números sorteados são: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44
  • 89 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.778,68 cada
  • 5.035 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 692,83 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Comentários

Comentários