A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu nesta segunda-feira (11) a divulgação e a venda de dois produtos derivados de cannabis: Allandiol Forte Black 1:1 e Allandiol Full Spectrum 300mg.

Segundo o órgão, o Instituto Alma Viva, responsável pelos compostos, não tem registro ou autorização sanitária para a produção, o que compromete a garantia de "segurança, eficácia e qualidade dos produtos". A agência afirma ainda que a empresa não possui autorização de funcionamento para fabricar ou vender esse tipo de produto.

Segundo a Anvisa, a empresa divulgava os produtos em seu site e no perfil do Instagram, prometendo benefícios terapêuticos para os quais não tinha aprovação sanitária, oferecendo risco à saúde pública.