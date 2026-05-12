A Caixa Econômica Federal suspendeu, em comunicado desta terça-feira (12) os sorteios regulares da Mega-Sena por uma semana por causa do concurso especial “Mega 30 Anos”, marcado para o dia 24 de maio. A edição comemorativa tem prêmio estimado em R$ 150 milhões e não acumula.
Com a mudança no calendário, não haverá sorteios nos dias 19, 21 e 23 de maio. As extrações regulares retornam após o concurso especial, que será excepcionalmente em um domingo.
Segundo a Caixa, o prêmio principal será dividido entre os apostadores que acertarem as seis dezenas. Caso ninguém acerte, o valor passa para quem fizer a quina. Se ainda não houver vencedores suficientes, o prêmio será destinado à quadra.
O concurso especial corresponde ao número 3010 da Mega-Sena e celebra os 30 anos da loteria. As vendas paralelas, realizadas concomitantemente aos concursos regulares, iniciaram em 26 de abril, com vendas exclusivas a partir de 17 de maio e sorteio previsto 24 de maio.
As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio em casas lotéricas, no site ou aplicativo das Loterias Caixa. Já os bolões digitais podem ser registrados até 20h30.