A Caixa Econômica Federal suspendeu, em comunicado desta terça-feira (12) os sorteios regulares da Mega-Sena por uma semana por causa do concurso especial “Mega 30 Anos”, marcado para o dia 24 de maio. A edição comemorativa tem prêmio estimado em R$ 150 milhões e não acumula.

Com a mudança no calendário, não haverá sorteios nos dias 19, 21 e 23 de maio. As extrações regulares retornam após o concurso especial, que será excepcionalmente em um domingo.

Segundo a Caixa, o prêmio principal será dividido entre os apostadores que acertarem as seis dezenas. Caso ninguém acerte, o valor passa para quem fizer a quina. Se ainda não houver vencedores suficientes, o prêmio será destinado à quadra.