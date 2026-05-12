12 de maio de 2026
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ÁGUA CONTAMINADA

Moradores relatam restos de égua que caiu em adutora

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/Metrópoles
Há casos de moradores que encontraram fragmentos de pele no filtro da torneira da cozinha.
Há casos de moradores que encontraram fragmentos de pele no filtro da torneira da cozinha.

Moradores do Aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte (MG), afirmam ter encontrado fragmentos da égua que caiu numa adutora do Sistema Rio das Velhas, na semana passada. O caso afetou o abastecimento de 715 bairros e mais de 900 mil pessoas na capital mineira e região metropolitana.

Segundo o Metrópoles, há casos de moradores que encontraram fragmentos de pele no filtro da torneira da cozinha após a retomada do abastecimento, e de resíduo “grosso e esbranquiçado” saído da mangueira enquanto regavam as plantas. As famílias que podem têm comprado água mineral para o consumo próprio.

Funcionários da Copasa estiveram nos imóveis após os casos ganharem repercussão e recolheram materiais para análise, contaram os moradores, que também reclamam de abastecimento irregular, água barrenta e vazamentos desde o incidente na adutora.

Em nota, a Copasa informou que análises laboratoriais confirmaram que a água fornecida na região está dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. A companhia afirmou ainda que realizou descarte integral da água da tubulação afetada e procedimentos de desinfecção após o acidente.

A empresa também declarou que identificou uma ligação irregular de água em um dos imóveis vistoriados e disse que casos pontuais são tratados pelas equipes técnicas.

Com informações do Metrópoles.

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