Moradores do Aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte (MG), afirmam ter encontrado fragmentos da égua que caiu numa adutora do Sistema Rio das Velhas, na semana passada. O caso afetou o abastecimento de 715 bairros e mais de 900 mil pessoas na capital mineira e região metropolitana.

Segundo o Metrópoles, há casos de moradores que encontraram fragmentos de pele no filtro da torneira da cozinha após a retomada do abastecimento, e de resíduo “grosso e esbranquiçado” saído da mangueira enquanto regavam as plantas. As famílias que podem têm comprado água mineral para o consumo próprio.

Funcionários da Copasa estiveram nos imóveis após os casos ganharem repercussão e recolheram materiais para análise, contaram os moradores, que também reclamam de abastecimento irregular, água barrenta e vazamentos desde o incidente na adutora.