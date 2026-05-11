Uma idosa de 75 anos denunciou ter sido agredida e roubada após corrida de táxi em Belo Horizonte (MG), no último dia 4 de maio. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

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Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista retira a vítima do carro com violência e a derruba no chão.