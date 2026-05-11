Uma idosa de 75 anos denunciou ter sido agredida e roubada após corrida de táxi em Belo Horizonte (MG), no último dia 4 de maio. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.
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Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista retira a vítima do carro com violência e a derruba no chão.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher saiu do supermercado no Centro da capital e seguia para casa, no Bairro Jardim América, quando o taxista parou o veículo para dar carona a outro homem.
De acordo com familiares da vítima, ao chegarem ao destino, o suspeito tentou fazer compra de R$ 4 mil com o cartão bancário da idosa. Ela percebeu a movimentação e digitou a senha incorreta.
Ainda conforme o relato, o motorista passou a ameaçar e xingar a vítima para exigir a senha correta. Em seguida, roubou a carteira dela, com documentos, cartões e receitas médicas. Um dos cartões foi quebrado e lançado contra a mulher.
O segundo suspeito pegou as compras no porta-malas e fugiu de ônibus. Até o momento, ninguém foi preso.
Com informações do g1