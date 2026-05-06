Passageira acusa mototaxista de agressão após questionar capacete
Uma mulher de 51 anos procurou a polícia para relatar ter sido agredida por um motociclista de aplicativo na noite de quarta-feira (29), na zona sul do Rio de Janeiro.
O caso foi exibido em reportagem da TV Globo nesta quarta (6). Segundo o relato apresentado pela emissora, a passageira havia solicitado uma corrida por moto pelo aplicativo 99 ao sair do trabalho, por volta das 22h, na Gávea, zona sul, com destino à Tijuca, na zona norte.
Segundo a reportagem, a mulher percebeu logo no início da viagem que o capacete fornecido pelo condutor estava sem viseira e passou a reclamar da situação ao longo do trajeto.
Ainda segundo o relato, já na altura da rua Jardim Botânico, o motociclista teria se irritado com as queixas, interrompido a corrida e mandado a passageira descer. Em seguida, ele a teria agredido com golpes de capacete na cabeça e no olho.
O motociclista foi identificado como Raynor Rodrigues Caruso. A reportagem não conseguiu identificar a defesa dele. Não consta nome de advogado no processo que corre na Justiça.
A mulher recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Miguel Couto e foi liberada. Depois, ela procurou a delegacia por conta própria para registrar a ocorrência e foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal), onde realizou exame de corpo de delito.
A Polícia Civil informou que a vítima foi ouvida na 15ª DP (Gávea) e que o caso foi encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).
Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo foi distribuído na terça-feira (5) ao 4º Juizado Especial Criminal do Leblon, como termo circunstanciado por lesão corporal leve. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que deverá se manifestar sobre o assunto.
Em nota, a 99 afirmou que o motociclista foi permanentemente bloqueado da plataforma e que a empresa tenta contato com a passageira para oferecer suporte, incluindo atendimento psicológico e auxílio para despesas médicas por meio de seguro.
A companhia declarou ainda que adota política de tolerância zero para casos de violência e que está à disposição das autoridades.
A 99 também reforçou que o uso de capacete com viseira abaixada ou óculos de proteção é obrigatório para passageiros e condutores, conforme o Código de Trânsito Brasileiro e normas do Conselho Nacional de Trânsito.
A orientação, segundo a empresa, é que usuários não iniciem a corrida em caso de irregularidades e registrem a ocorrência pelo aplicativo.