Eles reivindicam as mesmas pautas dos demais estudantes, mas também protestam contra a precarização dos serviços de saúde da universidade. Nesta segunda, também ocorre paralisação de alunos, trabalhadores técnico-administrativos e docentes da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Após a ação da Polícia Militar que desocupou com uso de força a reitoria da USP (Universidade de São Paulo), alunos do internato da medicina decidiram paralisar os atendimentos médicos e atividades práticas no HC (Hospital das Clínicas) e no HU (Hospital Universitário) nesta segunda-feira (11).

Em nota, o HC informou que a paralisação não provocou impacto na assistência aos pacientes do complexo. Procurados, a reitoria da USP e a direção do HU não responderam sobre a paralisação e o impacto nos atendimentos nem sobre as negociações para atender as demandas dos estudantes.

"Apoiamos e reivindicamos as mesmas pautas das outras áreas da universidade, como a melhora e desterceirização dos restaurantes universitários e a recomposição do valor das bolsas de permanência. Mas temos também demandas específicas da saúde", diz Gabriela Zanini, diretora do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina.

Eles pedem a contratação de mais profissionais da área da saúde para atuar no HU, que funciona dentro do campus central da universidade. Segundo eles, a unidade tem hoje uma defasagem de 500 profissionais, entre enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros.