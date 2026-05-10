A Polícia Militar de São Paulo desocupou, na madrugada deste domingo (10), a reitoria da USP, ocupada por estudantes desde a última quinta-feira (7).

A operação começou por volta das 4h15 e contou com o uso de bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e cassetetes. Segundo vídeos divulgados e relatos dos estudantes, policiais militares formaram um tipo de "corredor polonês" na entrada principal da reitoria e agrediram alunos enquanto eles deixavam o saguão ocupado. Ao menos cinco alunos ficaram feridos.

Procuradas por email às 8h deste domingo, a PM e a SSP (Secretaria da Segurança Pública) ainda não se manifestaram a respeito da ação.