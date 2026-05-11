Dois homens, de 23 e 34 anos, foram presos suspeitos de torturar uma adolescente de 17 anos na região do Arapoanga, em Planaltina, no Distrito Federal.
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Segundo a Polícia Militar, a jovem foi agredida após ser acusada de furtar um celular. Os policiais encontraram a vítima num imóvel com lesões pelo corpo, marcas nos braços, no pescoço e na boca.
A adolescente relatou que os suspeitos usaram cabo de rodo, facas e um tênis durante as agressões. Ela também afirmou que foi pendurada pelas pernas em uma estrutura do imóvel enquanto era espancada e ameaçada de morte.
O celular citado na ocorrência foi localizado dentro da casa.
Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia e autuados por tortura e exercício arbitrário das próprias razões.
A vítima recebeu atendimento no Hospital Regional de Planaltina e ficou sob cuidados de um familiar.
Com informações do Metrópoles.