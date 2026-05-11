11 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VIOLÊNCIA

Acusada de furto, adolescente é torturada com pernas amarradas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PMDF
Os policiais encontraram a vítima num imóvel com lesões pelo corpo.
Os policiais encontraram a vítima num imóvel com lesões pelo corpo.

Dois homens, de 23 e 34 anos, foram presos suspeitos de torturar uma adolescente de 17 anos na região do Arapoanga, em Planaltina, no Distrito Federal.

Leia mais: Doméstica grávida de 5 meses apanha de patroa; OUÇA

Segundo a Polícia Militar, a jovem foi agredida após ser acusada de furtar um celular. Os policiais encontraram a vítima num imóvel com lesões pelo corpo, marcas nos braços, no pescoço e na boca.

A adolescente relatou que os suspeitos usaram cabo de rodo, facas e um tênis durante as agressões. Ela também afirmou que foi pendurada pelas pernas em uma estrutura do imóvel enquanto era espancada e ameaçada de morte.

O celular citado na ocorrência foi localizado dentro da casa.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia e autuados por tortura e exercício arbitrário das próprias razões.

A vítima recebeu atendimento no Hospital Regional de Planaltina e ficou sob cuidados de um familiar.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários