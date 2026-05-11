O ator pornô Walif Santos da Silva, de 32 anos, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear a companheira, de 23 anos, na zona leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a jovem sofreu ferimentos no rosto, no pescoço e em uma das mãos durante uma briga na residência do casal, no bairro Jardim Helena. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde inicialmente afirmou que havia sofrido uma queda.

Durante o atendimento médico, porém, a vítima relatou que tinha sido atacada pelo companheiro. Uma enfermeira acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM), que localizou o suspeito no hospital por meio do sistema Smart Sampa.