A Prefeitura de Ilhabela, no litoral norte paulista, tenta receber quase 6.300 taxas de preservação ambiental, que deveriam ter sido pagas por motoristas que deixaram o arquipélago desde 31 de março, quando a tarifa passou a ser cobrada.

De acordo com a administração municipal, até a última sexta-feira (8) havia 6.295 veículos inadimplentes, que podem ser multados em R$ 100.

Desde o início da cobrança da TPA, 164.319 mil veículos passaram pelos pórticos de cobrança.