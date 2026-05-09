Fluminense e Vitória dividiram pontos na tarde deste sábado (9). No Maracanã, Tricolor e Rubro-Negro ficaram no empate por 2 a 2, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

John Kennedy e Serna marcaram pelos donos da casa, enquanto Renato Kayzer e Renê, pelo lado baiano.

Durante o segundo tempo, a torcida do Flu entoou cantos de 'burro' contra o técnico Luis Zubeldía. Ao fim do jogo, as arquibancadas ampliaram as vaias.