Aposta brilha, Cruzeiro vira sobre Bahia e se afasta do Z4
O Cruzeiro virou sobre o Bahia e venceu por 2 a 1, neste sábado (9), na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jovem Kaique Kenji, que vem tendo pouco espaço e foi acionado por Artur Jorge no segundo tempo, foi o autor do gol da virada. Antes, Luciano Juba abriu o placar para o Bahia, e Kauã Moraes tinha empatado para o Cruzeiro.
Com a vitória, o Cabuloso foi aos 19 pontos, deu um salto para o 10º lugar e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Bahia perdeu a chance de dormir no G4, estacionou na 6ª posição, com 22 pontos, e chegou ao terceiro jogo sem vencer no Brasileiro.
As equipes voltam a campo no meio da semana, pela volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Depois de empatar por 2 a 2 na ida, o Cruzeiro recebe o Goiás, na terça-feira (12). Já o Bahia, que perdeu por 3 a 1 para o Remo na ida, terá que buscar o resultado fora de casa, na quarta-feira (13).
Como foi o jogo
O confronto na Arena Fonte Nova começou disputado e com as duas equipes buscando o ataque, mas pecando nas finalizações. O Bahia teve finalização bloqueada logo no primeiro minuto e chute para fora de Sanabria pouco depois. O Cruzeiro respondeu com Neyser e Sinisterra, que fomaram a dupla de ataque titular e tiveram suas finalizações também bloqueadas.
Depois que o jogo deu uma esfriada, os mandantes conseguiram um pênalti para abrir o placar. Erick Pulga fez boa jogada pela direita, deu drible da vaca em Kauã Moraes e cruzou rasteiro. Willian José ia tentar finalizar, mas levou uma entrada forte de Fabrício Bruno, que cometeu a penalidade. Na cobrança, Otávio acertou o lado, mas Luciano Juba inaugurou o marcador aos 26 minutos. A parte ruim para o Bahia foi que Willian José continuou sentindo dores e teve que sair de maca - Everaldo entrou em seu lugar.
O Cruzeiro passou a ter mais a bola depois de sofrer o gol e chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Em bela jogada trabalhada, Matheus Pereira tabelou com Gerson e acionou Neyser, que achou Kauã Moraes. O lateral, que estava atuando improvisado na esquerda, dominou sozinho e bateu por baixo de Léo Vieira. O gol foi inicialmente anulado pelo bandeirinha, mas o VAR confirmou o tento. Antes do intervalo, a Raposa teve mais duas chances, mas Sinisterra finalizou mal e Romero parou em grande defesa de Léo Vieira.
Para a etapa final, o Cruzeiro foi quem teve que mexer por lesão. No final do primeiro tempo, Matheus Henrique levou uma pancada forte de Everaldo, que acertou o tórax do volante cruzeirense. Os jogadores da Raposa pediram cartão vermelho, mas o árbitro deu amarelo. No intervalo, Matheus Henrique foi substituído e foi encaminhado para um hospital.
De volta ao campo, a Raposa teve um começo melhor no segundo tempo e teve um gol anulado logo no início. Em jogada ensaiada, Matheus Pereira cobrou falta de cavadinha, e Jonathan Jesus apareceu na segunda trave. Depois que o goleiro Léo Vieira deu rebote, Sinisterra balançou as redes, só que Jonathan Jesus estava impedido na hora da cobrança. O Cruzeiro seguiu melhor e teve outras boas chances com Gerson e o próprio Sinisterra.
O Bahia respondeu a investida cruzeirense com Ademir, que parou em ótima defesa de Otávio, mas foi Kaio Jorge quem perdeu a principal chance. Após receber de Kaique Kenji, Matheus Pereira achou lindo passe entre os zagueiros e deixou Kaio Jorge na cara do gol, mas o atacante do Cruzeiro virou batendo, chutou mascado e mandou muito perto da trave.
Na reta final, os mineiros continuaram buscando a vitória com mais ímpeto. Após ótimo cruzamento de Kenji, Matheus Pereira não alcançou. Na sequência, Fabrício Bruno desviou de cabeça, e Villalba deu trabalho para Léo Vieira. Pouco depois, foi o Bahia quem teve chegadas perigosas com Everaldo e Kike Olivera.
Aos 40 minutos, a pressão do Cruzeiro deu certo, e a virada veio com uma aposta de Artur Jorge. O jovem Kaique Kenji, que entrou na etapa final, recebeu na direita, invadiu a área, entortou Luciano Juba e acertou o canto de Léo Vieira: 2 a 1. Logo após o gol, o Bahia quase empatou mais uma vez, mas o chute de Rodrigo Nestor passou perto da trave. A Raposa ainda teve a chance de fazer o terceiro, mas Kaio Jorge foi cortado pela zaga depois de driblar o goleiro.
Ficha técnica
BAHIA 1x2 CRUZEIRO
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria (Ademir), Erick Pulga (Kike Olivera) e Willian José (Everaldo). T.: Rogério Ceni
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Moraes (Villalba); Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva), Matheus Henrique (Kaique Kenji) e Matheus Pereira; Sinisterra (Wanderson) e Neyser Villarreal (Kaio Jorge). T.: Artur Jorge
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Juiz: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno César Chaves Vieira (PE)
VAR: Antônio Magno Cordeiro (CE)
Cartões amarelos: Ramos Mingo e Everaldo (BAH); Fabrício Bruno, Kauã Moraes e Lucas Romero (CRU)
Gols: Luciano Juba (26'/1ºT) (BAH); Kauã Moraes (41'/1ºT) e Kaique Kenji (40'/2ºT) (CRU)