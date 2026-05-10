Uma mulher morreu e outra ficou ferida após sofrerem um acidente de moto enquanto fugiam de um assalto na marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo, na tarde deste sábado (9).

Segundo a Polícia Militar, as duas estavam em uma motocicleta e trafegavam próximo à ponte do Morumbi quando foram abordadas por dois suspeitos, também em uma moto, por volta das 15h50.

Eles anunciaram o assalto e as vítimas tentaram fugir, mas perderam o controle da moto e bateram contra um muro.