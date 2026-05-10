A Justiça manteve neste sábado (9), após audiência de custódia, a prisão do influenciador Luan Lennon, suspeito de forjar um furto de celular no Rio de Janeiro para produzir vídeos para as redes sociais.

As prisões de Luan, Enzo Raphael Ferreira e Gabriel Henrique Helmold Batista -apontados como integrantes da equipe do influenciador- foram convertidas em preventiva (sem prazo) por suspeita de denunciação caluniosa.

A reportagem procurou o advogado Gustavo Clementino Lima, que atua na defesa de Luan Lennon e Enzo Raphael, e ele afirmou que irá se manifestar neste domingo (10).