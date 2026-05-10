O sorteio teve 49 apostas que acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 59.801,78 cada.

Os números sorteados foram 25-42-45-48-50-60 .

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (9) no concurso 3006 da Mega-Sena.

Houve 2.904 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.323,82.

O próximo concurso será realizado na terça-feira, com prêmio estimado de R$ 52 milhões.