10 de maio de 2026
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LOTERIAS

Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 52 milhões na terça-feira

da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
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Arquivo/Agência Brasil
O próximo concurso será realizado na terça-feira, com prêmio estimado de R$ 52 milhões
O próximo concurso será realizado na terça-feira, com prêmio estimado de R$ 52 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (9) no concurso 3006 da Mega-Sena.

Os números sorteados foram 25-42-45-48-50-60.

O sorteio teve 49 apostas que acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 59.801,78 cada.

Houve 2.904 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.323,82.

O próximo concurso será realizado na terça-feira, com prêmio estimado de R$ 52 milhões.

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