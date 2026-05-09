A Polícia Civil diz que um adolescente de 15 anos foi identificado como o suspeito de ao menos dois ataques com fogos de artifício atirados na direção de atletas na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte.

A corporação afirmou que identificou o veículo usado na ação e localizou o proprietário do automóvel. Segundo a polícia, ele teria relatado que o carro era conduzido por um parente adolescente.

A polícia disse que o suspeito de 15 anos foi levado à delegacia e ouvido acompanhado de seu representante legal.