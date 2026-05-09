O influencer Luan Lennon, 23, foi preso nesta quinta-feira (7), no centro do Rio de Janeiro, sob suspeita de forjar um furto de celular para produzir vídeos para as redes sociais.

Outros dois homens apontados pela polícia como integrantes da equipe dele também foram presos. Os três foram autuados em flagrante pelo crime de denunciação caluniosa, segundo a Polícia Civil.

A polícia não informou se Luan apresentou advogado, e a reportagem não identificou quem faz a defesa dele. Os nomes dos outros dois presos não foram divulgados.