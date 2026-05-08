A Conmebol abriu um expediente disciplinar para investigar o gesto obsceno de Abel Ferreira para Flaco López, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, fora de casa, pela Libertadores.

O técnico palmeirense mostrou o dedo do meio ao atacante após a abertura do placar em Lima. Ramón Sosa marcou o segundo gol.

A investigação toma como base o artigo 11.2 do Código Disciplinar da Conmebol B e C.