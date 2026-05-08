O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (8) que Valverde e Tchouaméni terão que pagar uma multa de 500.000 euros (aproximadamente R$ 2,9 milhões) cada após o desentendimento no treinamento desta quinta-feira (7).

O que aconteceu

A punição foi determinada após reunião que contou com dirigentes merengues e também com os dois jogadores. O Real abriu processo disciplinar interno para apurar os acontecimentos.

Os atletas trocaram pedidos de desculpas e mostraram arrependimento pelo episódio, segundo o time merengue. Eles estenderam as desculpas ao clube, companheiros, comissão técnica e torcedores.