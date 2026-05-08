Vaga adiantada ou eliminação: a briga dos brasileiros na Sula
| Tempo de leitura: 4 min
A quarta rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (7) e, embora nenhum time brasileiro já tenha se classificado às oitavas de final, alguns estão com a vaga bem encaminhada. Outros, no entanto, se encontram em situação complicada e são ameaçados por uma eliminação antes da rodada final.
Situação geral
São Paulo, Botafogo e Vasco são os times que estão com a vaga nas oitavas bem encaminhada. Eles lideram os grupos C, E e G, respectivamente. O Tricolor e o Fogão, inclusive, podem se garantir na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados.
O Grêmio também está em boa colocação. Em segundo lugar no grupo F, o Imortal ainda tem chances de ir direto às oitavas.
Na Sul-Americana, apenas o primeiro lugar de cada grupo avança direto às oitavas. Já os segundos colocados fazem um playoff contra as equipes que não avançarem ao mata-mata da Libertadores.
O Bragantino está em terceiro em seu grupo, mas ainda sonha. Empatado na pontuação com o vice-líder Carabobo, o Massa Bruta está quatro atrás do River Plate.
Já Santos e Atlético-MG estão com o sinal de alerta ligado. Ambos são os últimos colocados em suas chaves e, dependendo dos resultados, podem ser eliminados na próxima rodada.
GRUPO B
- Cienciano - 7 pontos
- Puerto Cabello - 6 pontos
- Juventud - 5 pontos
- Atlético-MG - 4 pontos
Embora esteja na lanterna do grupo, o Galo ainda tem chances de se classificar em primeiro lugar. Para isso, precisa vencer suas duas últimas partidas, contra Cienciano e Puerto Cabello, ambas na Arena MRV.
Contudo, o clube mineiro pode ser eliminado caso perca na próxima rodada. Se for derrotado pelo Cienciano, e o Puerto Cabello vencer o Juventud, o Atlético está fora.
5ª rodada
- Atlético-MG x Cienciano
- Puerto Cabello x Juventud
6ª rodada
- Atlético-MG x Puerto Cabello
- Cienciano x Juventud
GRUPO C
- São Paulo - 8 pontos
- O'Higgins - 7 pontos
- Millonarios - 7 pontos
- Boston River - 0 ponto
Para se classificar já na próxima rodada, o São Paulo precisa vencer o Millonarios e torcer por uma derrota do O'Higgins para o Boston River. Com os dois últimos jogos no Morumbis, o Tricolor tem boa situação para avançar.
5ª rodada
- São Paulo x Millonarios
- Boston River x O'Higgins
6ª rodada
- São Paulo x Boston River
- Millonarios x O'Higgins
GRUPO D
- San Lorenzo - 6 pontos
- Deportivo Cuenca - 5 pontos
- Deportivo Recoleta - 4 pontos
- Santos - 3 pontos
Também lanterna, o Santos ainda tem chances de se classificar. Na próxima rodada, fará um confronto direto contra o líder San Lorenzo, na Vila Belmiro. Em caso de vitória do Peixe e empate na partida entre Cuenca e Recoleta, a chave ficará embolada.
Uma derrota contra os argentinos, contudo, praticamente elimina o Santos. Mesmo que a outra partida termine empatada, o Alvinegro Praiano dependeria da combinação de resultados e dos critérios de desempate para avançar em segundo lugar.
5ª rodada
- Santos x San Lorenzo
- Deportivo Cuenca x Deportivo Recoleta
6ª rodada
- Santos x Deportivo Cuenca
- San Lorenzo x Deportivo Recoleta
GRUPO E
- Botafogo - 10 pontos
- Caracas - 8 pontos
- Racing - 4 pontos
- Independiente Petrolero - 0 ponto
Para garantir a classificação na 5ª rodada, o Botafogo precisa vencer o Independiente Petrolero e torcer para que o Caracas não vença o Racing. Caso isso não aconteça, o Fogão ainda seria líder do grupo e faria confronto direto contra o Caracas na última rodada.
5ª rodada
- Independiente Petrolero x Botafogo
- Racing x Caracas
6ª rodada
- Caracas x Botafogo
- Racing x Independiente Petrolero
GRUPO F
- Montevideo City Torque - 9 pontos
- Grêmio - 7 pontos
- Deportivo Riestra - 4 pontos
- Palestino - 2 pontos
Mesmo que não esteja na liderança, o Grêmio pode garantir a vaga pelo menos no playoff na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Palestino e torcer para o Deportivo Riestra não superar o City Torque.
E caso não assuma a ponta na próxima rodada, o Imortal ainda terá um confronto direto contra os uruguaios na última rodada.
5ª rodada
- Grêmio x Palestino
- City Torque x Deportivo Riestra
6ª rodada
- Grêmio x City Torque
- Palestino x Deportivo Riestra
GRUPO G
- Vasco - 7 pontos
- Olimpia - 7 pontos
- Audax Italiano - 4 pontos
- Barracas Central - 3 pontos
Embora ocupe a liderança de sua chave, o Vasco ainda não consegue garantir vaga na próxima rodada. Mesmo que vença o Olimpia mais uma vez, o Cruzmaltino ainda pode ser alcançado pelos paraguios na última rodada nos critérios de desempate. O Audax Italiano também pode ameaçar a vaga do clube carioca caso vença suas duas partidas restantes.
5ª rodada
- Olimpia x Vasco
- Audax Italiano x Barracas Central
6ª rodada
- Vasco x Barracas Central
- Olimpia x Audax Italiano
GRUPO H
- River Plate - 10 pontos
- Carabobo - 6 pontos
- Bragantino - 6 pontos
- Blooming - 1 ponto
Os resultados da rodada deixaram o Bragantino vivo por uma vaga pelo menos no playoff. Depois de golear o Blooming, a equipe de Bragança Paulista colou no Carabobo, que perdeu para o River.
O Massa Bruta precisa de um resultado positivo contra os argentinos na próxima rodada, no Monumental de Núñez, e torce contra o Carabobo. Na última rodada, os venezuelanos vão até Bragança Paulista podendo ter um duelo decisivo.
5ª rodada
- River Plate x Bragantino
- Blooming x Carabobo
6ª rodada
- Bragantino x Carabobo
- River Plate x Blooming