08 de maio de 2026
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FUTEBOL

Vaga adiantada ou eliminação: a briga dos brasileiros na Sula

da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
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Staff Images/Conmebol
Taça da Copa Sul-Americana
Taça da Copa Sul-Americana

A quarta rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (7) e, embora nenhum time brasileiro já tenha se classificado às oitavas de final, alguns estão com a vaga bem encaminhada. Outros, no entanto, se encontram em situação complicada e são ameaçados por uma eliminação antes da rodada final.

Situação geral

São Paulo, Botafogo e Vasco são os times que estão com a vaga nas oitavas bem encaminhada. Eles lideram os grupos C, E e G, respectivamente. O Tricolor e o Fogão, inclusive, podem se garantir na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados.

O Grêmio também está em boa colocação. Em segundo lugar no grupo F, o Imortal ainda tem chances de ir direto às oitavas.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro lugar de cada grupo avança direto às oitavas. Já os segundos colocados fazem um playoff contra as equipes que não avançarem ao mata-mata da Libertadores.

O Bragantino está em terceiro em seu grupo, mas ainda sonha. Empatado na pontuação com o vice-líder Carabobo, o Massa Bruta está quatro atrás do River Plate.

Já Santos e Atlético-MG estão com o sinal de alerta ligado. Ambos são os últimos colocados em suas chaves e, dependendo dos resultados, podem ser eliminados na próxima rodada.

GRUPO B

  1. Cienciano - 7 pontos
  2. Puerto Cabello - 6 pontos
  3. Juventud - 5 pontos
  4. Atlético-MG - 4 pontos

Embora esteja na lanterna do grupo, o Galo ainda tem chances de se classificar em primeiro lugar. Para isso, precisa vencer suas duas últimas partidas, contra Cienciano e Puerto Cabello, ambas na Arena MRV.

Contudo, o clube mineiro pode ser eliminado caso perca na próxima rodada. Se for derrotado pelo Cienciano, e o Puerto Cabello vencer o Juventud, o Atlético está fora.

rodada

  • Atlético-MG x Cienciano
  • Puerto Cabello x Juventud

6ª rodada

  • Atlético-MG x Puerto Cabello
  • Cienciano x Juventud

GRUPO C

  1. São Paulo - 8 pontos
  2. O'Higgins - 7 pontos
  3. Millonarios - 7 pontos
  4. Boston River - 0 ponto

Para se classificar já na próxima rodada, o São Paulo precisa vencer o Millonarios e torcer por uma derrota do O'Higgins para o Boston River. Com os dois últimos jogos no Morumbis, o Tricolor tem boa situação para avançar.

5ª rodada

  • São Paulo x Millonarios
  • Boston River x O'Higgins

6ª rodada

  • São Paulo x Boston River
  • Millonarios x O'Higgins

GRUPO D

  1. San Lorenzo - 6 pontos
  2. Deportivo Cuenca - 5 pontos
  3. Deportivo Recoleta - 4 pontos
  4. Santos - 3 pontos

Também lanterna, o Santos ainda tem chances de se classificar. Na próxima rodada, fará um confronto direto contra o líder San Lorenzo, na Vila Belmiro. Em caso de vitória do Peixe e empate na partida entre Cuenca e Recoleta, a chave ficará embolada.

Uma derrota contra os argentinos, contudo, praticamente elimina o Santos. Mesmo que a outra partida termine empatada, o Alvinegro Praiano dependeria da combinação de resultados e dos critérios de desempate para avançar em segundo lugar.

5ª rodada

  • Santos x San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca x Deportivo Recoleta

6ª rodada

  • Santos x Deportivo Cuenca
  • San Lorenzo x Deportivo Recoleta

GRUPO E

  1. Botafogo - 10 pontos
  2. Caracas - 8 pontos
  3. Racing - 4 pontos
  4. Independiente Petrolero - 0 ponto

Para garantir a classificação na 5ª rodada, o Botafogo precisa vencer o Independiente Petrolero e torcer para que o Caracas não vença o Racing. Caso isso não aconteça, o Fogão ainda seria líder do grupo e faria confronto direto contra o Caracas na última rodada.

5ª rodada

  • Independiente Petrolero x Botafogo
  • Racing x Caracas

6ª rodada

  • Caracas x Botafogo
  • Racing x Independiente Petrolero

GRUPO F

  1. Montevideo City Torque - 9 pontos
  2. Grêmio - 7 pontos
  3. Deportivo Riestra - 4 pontos
  4. Palestino - 2 pontos

Mesmo que não esteja na liderança, o Grêmio pode garantir a vaga pelo menos no playoff na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Palestino e torcer para o Deportivo Riestra não superar o City Torque.

E caso não assuma a ponta na próxima rodada, o Imortal ainda terá um confronto direto contra os uruguaios na última rodada.

5ª rodada

  • Grêmio x Palestino
  • City Torque x Deportivo Riestra

6ª rodada

  • Grêmio x City Torque
  • Palestino x Deportivo Riestra

GRUPO G

  1. Vasco - 7 pontos
  2. Olimpia - 7 pontos
  3. Audax Italiano - 4 pontos
  4. Barracas Central - 3 pontos

Embora ocupe a liderança de sua chave, o Vasco ainda não consegue garantir vaga na próxima rodada. Mesmo que vença o Olimpia mais uma vez, o Cruzmaltino ainda pode ser alcançado pelos paraguios na última rodada nos critérios de desempate. O Audax Italiano também pode ameaçar a vaga do clube carioca caso vença suas duas partidas restantes.

5ª rodada

  • Olimpia x Vasco
  • Audax Italiano x Barracas Central

6ª rodada

  • Vasco x Barracas Central
  • Olimpia x Audax Italiano

GRUPO H

  1. River Plate - 10 pontos
  2. Carabobo - 6 pontos
  3. Bragantino - 6 pontos
  4. Blooming - 1 ponto

Os resultados da rodada deixaram o Bragantino vivo por uma vaga pelo menos no playoff. Depois de golear o Blooming, a equipe de Bragança Paulista colou no Carabobo, que perdeu para o River.

O Massa Bruta precisa de um resultado positivo contra os argentinos na próxima rodada, no Monumental de Núñez, e torce contra o Carabobo. Na última rodada, os venezuelanos vão até Bragança Paulista podendo ter um duelo decisivo.

5ª rodada

  • River Plate x Bragantino
  • Blooming x Carabobo

6ª rodada

  • Bragantino x Carabobo
  • River Plate x Blooming

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