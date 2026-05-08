A quarta rodada da Copa Sul-Americana chegou ao fim nesta quinta-feira (7) e, embora nenhum time brasileiro já tenha se classificado às oitavas de final, alguns estão com a vaga bem encaminhada. Outros, no entanto, se encontram em situação complicada e são ameaçados por uma eliminação antes da rodada final.

Situação geral

São Paulo, Botafogo e Vasco são os times que estão com a vaga nas oitavas bem encaminhada. Eles lideram os grupos C, E e G, respectivamente. O Tricolor e o Fogão, inclusive, podem se garantir na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados.

O Grêmio também está em boa colocação. Em segundo lugar no grupo F, o Imortal ainda tem chances de ir direto às oitavas.