A entidade máxima do futebol sul-americano também declarou que todos os procedimentos do manual de clubes do órgão foi aplicado, e que o caso agora seguirá para os órgãos judiciais da confederação.

Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (8) pela manhã, a Conmebol afirmou que optou pelo cancelamento de Independiente Medellín x Flamengo, nesta quinta-feira (7), no estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL), pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores, por "falta de garantias de segurança do clube mandante".

O caminho natural será o Flamengo ganhar os três pontos da partida, o que fará o Rubro-Negro se classificar matematicamente para as oitavas de final. Ainda não há, porém, uma data prevista para a decisão.

Veja a nota oficial da Conmebol

"A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL informa que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube mandante e das autoridades competentes para a realização da partida entre Independiente Medellín (COL) e Flamengo (BRA), válida pela fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2026, o jogo foi cancelado.

Além disso, e considerando que todos os procedimentos estabelecidos no Manual de Clubes da CONMEBOL foram seguidos, o caso será encaminhado aos Órgãos Judiciais da Confederação Sul-Americana de Futebol para as devidas providências.