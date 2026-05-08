O Palmeiras foi a campo na Academia de Futebol, nesta sexta-feira (8), em preparação para a sequência do Brasileirão. O Verdão atualizou o boletim médico e informou problema físico em Arthur.

Arthur teve detectado pelo Palmeiras um edema na coxa direita nos exames de reapresentação. O clube informou que o lateral não participou das atividades de campo e ficou no Núcleo de Saúde e Performance.

Arthur ganhou espaço com a lesão sofrida por Piquerez e Jefté. O jovem de 20 anos foi titular no último jogo, na vitória contra o Bahia.