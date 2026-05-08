Durante visita a Washington, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que gostaria de ter entregue um presente para o homólogo dos EUA, Donald Trump, mas esqueceu. A ideia do petista era levar à Casa Branca uma fotografia do americano ao lado dos ex-presidentes do Corinthians Vicente e Marlene Matheus, tirada nos anos 1980.

Em entrevista a jornalistas após o encontro de três horas dos chefes de Estado, Lula afirmou que Trump costuma repetir que gosta muito do Brasil. "Eu acho que é possível que ele goste mesmo, ele disse que tem muitos amigos no Brasil."

"Eu peguei uma foto dele com o Vicente Mateus e a Marlene Matheus no tempo que era presidente do Corinthians, num cassino acho que era dele [Trump], mas esqueci de trazer", afirmou o presidente brasileiro -que é corintiano.