A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta sexta-feira (8) para manter o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), no cargo. Ele havia sido afastado após operação da Polícia Federal que apura desvios em contratos na saúde.

Os ministros André Mendonça e Dias Toffoli não apresentaram voto por escrito e apenas seguiram o relator, Kassio Nunes Marques. O julgamento ocorre no plenário virtual, onde não há debate entre os magistrados. Gilmar Mendes (presidente da Turma) e Luiz Fux ainda não se manifestaram.

Em nota, a defesa de Rodrigo Manga afirmou que a Segunda Turma referendou "a correta e brilhante" decisão de Kassio. "Não havia e não há motivos para que o prefeito tivesse sido afastado. Desta forma, exercerá seu mandato até o final e comprovará sua plena inocência", escreveu o advogado Daniel Bialski.